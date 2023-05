Den Mittelbau stärken

Nach dem Grünen Drehpass ist es jetzt erneut Hamburg, das einen Vorstoß in ein innovatives Programm startet. Das Programm „GetOnSet“ ist als 12-monatiges, bezahltes Traineeship ausgeschrieben. Die HMS führt das Programm zusammen mit der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, der Behörde für Kultur und Medien sowie der Sozialbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg durch. Für Helge Albers, Geschäftsführer der MOIN Filmförderung, war ein Einstieg hier selbstverständlich: „Auch in Hamburg und Schleswig-Holstein spüren wir den Fachkräftemangel deutlich. Produktionsfirmen haben große Probleme, ausreichend qualifiziertes und verfügbares Personal für ihre Film- oder Seriendrehs zu finden.“

HMS und MOIN Filmförderung waren schnell an einem Tisch, mit den Behörden der Hansestadt Hamburg ging es dann über zwei Jahre inklusive Covid-Pausen um die Ausgestaltung des Programms und um dessen jetzt größtenteils öffentliche Finanzierung. Ziel war es, die Trainees sofort in der Ausbildung einzusetzen und dafür Unternehmen aus der Praxis zu gewinnen. Diese Unternehmen wurden angesprochen oder konnten ihr Interesse bekunden und wurden dann durch die MOIN Filmförderung und die HMS ausgewählt. Unter den teilnehmenden Produktionsfirmen sind große Player, wie die Network Movie oder Studio Hamburg Production Group, aber auch kleinere Unternehmen, wie Tamtam Film oder Fabian&Fred. Auch technische Dienstleister und Postproduktionsstudios sind unter den Unterstützern, wie Optical Art, PRG Cinegate oder Zeigermann_Audio. GetOnSet setzt nicht wie beim herkömmlichen Quereinstieg auf unbezahlte Praktika. Die Trainees werden von den Unternehmen mit Mindestlohn bezahlt, was durch einen signifikanten Teil der öffentlichen Förderung sichergestellt wird. Das ist vor allem für die Unternehmen wichtig, die zu klein sind, um ohne Defizite Mitarbeiter zum Anlernen der Trainees bereit zu stellen. „Wir freuen uns sehr über die großen Player“, so Dobelstein-Lüthe. „Aber für uns ist wichtig, dass wir auch die kleinen Unternehmen mit im Programm haben, weil die letztendlich die Vielfalt der verschiedenen Filmproduktionen wie zum Beispiel Animationsfilme ausmachen.“

Praxis & Theorie

Zum Bewerbungsschluss im Sommer 2022 gab es trotz sehr kurzer Frist fast 200 Bewerbungen aus dem ganzen Bundesgebiet und darüber hinaus. 15 wurden ausgewählt und zum Beginn des Programms im Oktober auf die teilnehmenden Hamburger Film- und TV-Unternehmen verteilt. Hier werden die Trainees vom ersten Tag an in die praktische Arbeit ein- gebunden. Parallel dazu erfolgt in mehreren Theorieblöcken mit insgesamt 17 Seminartagen eine theoretische und prak- tische Fortbildung. „Wir haben die didaktisch sehr bewusst so aufgeteilt, dass sie nicht an einem Stück stattfinden, son- dern sie über die Wintermonate verteilt immer so in Zwei- oder Drei-Tage-Blöcken“, so Dobelstein-Lüthe, „auch, damit wir die Trainees regelmäßig hier bei uns haben und schauen können, wie sie sich entwickeln.“