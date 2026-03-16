Jubiläum mit Fragen

Der österreichische Kameraverband AAC feiert sein 50-jähriges Bestehen. Der DoP und Journalist Nino Leitner hat für unser Heft 01.2026 eine Bestandsaufnahme aus persönlicher Perspektive und Erfahrung gemacht.

Hier gibt es den Artikel „50 Jahre AAC“ aus unserer Ausgabe 01.2026 zum kostenlosen Download als PDF!