Jubiläum mit Fragen 50 Jahre AAC von Redaktion, 16. März 2026 Der österreichische Kameraverband AAC feiert sein 50-jähriges Bestehen. Der DoP und Journalist Nino Leitner hat für unser Heft 01.2026 eine Bestandsaufnahme aus persönlicher Perspektive und Erfahrung gemacht. Hier gibt es den Artikel „50 Jahre AAC“ aus unserer Ausgabe 01.2026 zum kostenlosen Download als PDF! Anzeige Schreibe einen Kommentar Antworten abbrechenDeine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.Kommentar * Name * E-Mail * Datenschutzbestimmungen