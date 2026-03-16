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Jubiläum mit Fragen

50 Jahre AAC

von Redaktion,

Der österreichische Kameraverband AAC feiert sein 50-jähriges Bestehen. Der DoP und Journalist Nino Leitner hat für unser Heft 01.2026 eine Bestandsaufnahme aus persönlicher Perspektive und Erfahrung gemacht.

Aufmacherseite AAC-Artikel aus Heft 1.2026

Hier gibt es den Artikel „50 Jahre AAC“ aus unserer Ausgabe 01.2026 zum kostenlosen Download als PDF!

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