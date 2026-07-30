Free Download: 42 Kilometer Live

Für die dreistündige „Sportclub live“-Sendung vom ADAC Marathon in Hannover betrieb das NDR Fernsehen gewohnt großen Aufwand. Entlang der 42,195 Kilometer langen Strecke waren zahlreiche feste Kameras, mobile Einheiten und mehrere Außenstellen im Einsatz. Die Signale aus Start und Ziel, von Motorrädern entlang der Strecke sowie aus der Luft mussten in der Bild- und Tonregie des Ü1 in Echtzeit zusammengeführt werden.

Zur Produktion rückten mehrere Fahrzeuge der mobilen Produktionstechnik des NDR sowie von Dienstleistern in einen zentral eingerichteten TV-Compound in unmittelbarer Nähe des Zielbereichs. Von hier aus wurde die gesamte Infrastruktur der Liveübertragung koordiniert. Der neue Ü1 bildete dabei gemeinsam mit dem Rüstwagen das technische Zentrum der Produktion.

Beide Fahrzeuge sind über Glasfaser gekoppelt, wobei ein Großteil der Signalverarbeitung und -verteilung im Rüstwagen gebündelt ist. Der Ü-Wagen selbst beherbergt die Arbeitsplätze für Regie, Redaktion und Ton. [15619]

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