Film + TV Kamera 02.2026: Das neue Heft ist da!

Eines der wohl zu Recht verschollenen Werke der Filmhistorie schlummert vermutlich seit Jahrzehnten auf einem Freiburger Dachboden: 15 Meter Super-8-Film, im 8. Schuljahr auf Schnitt belichtet in der Kodak-Kassette: vor der Kamera zwei Klassenkameraden, ich dahinter. Inhaltlich ging es im Wesentlichen darum, dass die beiden einander nach dem Leben trachteten, weil sie sich wegen eines Radiergummis zerstritten hatten. Erst nachdem

einer von einem ruchlosen Radler – Cameo: der Kameramann – niedergestreckt wurde, versöhnten sie sich wieder.

Hätten wir damals Smartphones besessen, wäre das Projekt nur halb so spaßig gewesen. Zu drehen, die Kassette im vorbereiteten Beutel zur Entwicklung zu senden und gespannt auf das Ergebnis zu warten, war Teil des Vergnügens, auch wenn die analoge Vergangenheit dabei in leicht verklärtem Licht erscheinen mag. Aber vielleicht ist es auch dieser Sog des Gestern, der die analoge Filmästhetik in der digitalen Gegenwart wieder für viele

attraktiv macht.

Interessant daran ist weniger die Nostalgie als die Frage, wieso diese Sehnsucht gerade jetzt entsteht. Im Interview zu „In die Sonne schauen“ beschreibt Fabian Gamper ab Seite 74,

warum er ursprünglich auf 16 mm drehen wollte. Es ging um Erinnerung, Unschärfe, Halation und einen „Schleier des Vergessens“, alles Eigenschaften, die digitale Bilder zunächst eben nicht besitzen.

Gleichzeitig investieren Unternehmen wie Silbersalz und MWA Nova erhebliche Entwicklungsarbeit in neue Filmscanner, die analoges Material nicht nostalgisch behandeln, sondern als hochauflösenden Datenträger für moderne Postproduktionspipelines verstehen.

Die Rückkehr zum Film scheint heute die Suche nach Textur und Zufall in einer Welt, die immer mehr von Perfektion geprägt ist. Da kommt ein wenig analoge Widerborstigkeit durchaus gelegen. Und so stecken wir viel Energie darin, digitale Bilder so aussehen zu lassen, als wären sie es nicht.