Film + TV Kamera 02.2026: Das neue Heft ist da!

Eines der wohl zu Recht verschollenen Werke der Filmhistorie schlummert vermutlich seit Jahrzehnten auf einem Freiburger Dachboden: 15 Meter Super-8-Film, im 8. Schuljahr auf Schnitt belichtet in der Kodak-Kassette: vor der Kamera zwei Klassenkameraden, ich dahinter. Inhaltlich ging es im Wesentlichen darum, dass die beiden einander nach dem Leben trachteten, weil sie sich wegen eines Radiergummis zerstritten hatten. Erst nachdem
einer von einem ruchlosen Radler – Cameo: der Kameramann – niedergestreckt wurde, versöhnten sie sich wieder.
Hätten wir damals Smartphones besessen, wäre das Projekt nur halb so spaßig gewesen. Zu drehen, die Kassette im vorbereiteten Beutel zur Entwicklung zu senden und gespannt auf das Ergebnis zu warten, war Teil des Vergnügens, auch wenn die analoge Vergangenheit dabei in leicht verklärtem Licht erscheinen mag. Aber vielleicht ist es auch dieser Sog des Gestern, der die analoge Filmästhetik in der digitalen Gegenwart wieder für viele
attraktiv macht.
Interessant daran ist weniger die Nostalgie als die Frage, wieso diese Sehnsucht gerade jetzt entsteht. Im Interview zu „In die Sonne schauen“ beschreibt Fabian Gamper ab Seite 74,
warum er ursprünglich auf 16 mm drehen wollte. Es ging um Erinnerung, Unschärfe, Halation und einen „Schleier des Vergessens“, alles Eigenschaften, die digitale Bilder zunächst eben nicht besitzen.
Gleichzeitig investieren Unternehmen wie Silbersalz und MWA Nova erhebliche Entwicklungsarbeit in neue Filmscanner, die analoges Material nicht nostalgisch behandeln, sondern als hochauflösenden Datenträger für moderne Postproduktionspipelines verstehen.
Die Rückkehr zum Film scheint heute die Suche nach Textur und Zufall in einer Welt, die immer mehr von Perfektion geprägt ist. Da kommt ein wenig analoge Widerborstigkeit durchaus gelegen. Und so stecken wir viel Energie darin, digitale Bilder so aussehen zu lassen, als wären sie es nicht.
Euer
Uwe Agnes
Chefredakteur
Ausgabe 02.2026
FOKUS
Editorial
Drei Fragen an … Sophie-Mayong Lenschow, Kamerafrau aus Hamburg
Setwissen: In der Zone Das von DoP Ed Lachman entwickelte EL-Zone-System übersetzt digitale Messwerte zurück in fotografische Blendenstufen.
VISION
Vertikale Blicke DoP Börres Weiffenbach und Regisseur Jens Schanze gingen in Bolivien auf eine visuelle Spurensuche.
Nähe und Distanz Für „Hamnet“ ordnet DoP Łukasz Żal Kamera und Licht dem Spiel der Figuren unter.
HANDS-ON
Wilder Mix, klare Vision DoP Markus Nestroy erklärt, wie er bei „Sie glauben an Engel, Herr Dworak?“ eine bunte Mischung an Optiken einsetzte.
42 Kilometer Live Der neue Ü1 des NDR musste beim Hannover-Marathon zeigen, wie belastbar Konzept und Workflow im Livebetrieb sind.
Broadcast zur See Broadcast Solutions baute auf den Kreuzfahrtschiffen AIDA nova und AIDA cosma zwei vollwertige TV-Studios.
Large Format mit Profil Der Praxistest der Fujifilm GFX ETERNA 55 zeigt ein System mit eigenständiger Bildästhetik.
Unsichtbare Produktion Ein Chopin-Konzert in einem denkmalgeschützten Holzpalast brachte schwierige Bedingungen bei der Live-Produktion.
DIALOG
Gefährlich nah Für seinen Dokumentarfilm „Yanuni“ begleitete DoP Richard Ladkani eine indigene Aktivistin im Amazonas-Gebiet.
Echos der Erinnerung Fabian Gamper, Gewinner beim Deutschen Kamerapreis, fand für „In die Sonne schauen“ eine Bildsprache für vier Zeitebenen.
BRANCHE
Die Liebe zum Bild Bei der Gala zum 36. Deutschen Kamerapreis prägten künstliche Intelligenz und große Gefühle den Abend.
Der digitale Zwilling Silbersalz Cinelab hat zusammen mit den Experten von MWA Nova einen neuen Filmscanner entwickelt.
Am Scheideweg Ideologisch gefärbte Debatten ersetzten bei der 76. Berlinale die Diskussion um Filme.50 Jahre AAC:
Gemeinschaft als Praxis Beim IFFF zeigte sich, wie eng filmische Praxis, Netzwerke und Arbeitsbedingungen verknüpft sind.