Das Gewicht der Zeit

Auch die Kameraarbeit braucht eine Entwicklung wie die Hauptfigur. Sie beginnt mit einem naturalistischen Blick auf eine gewöhnliche Welt, doch wenn die Geschichte voranschreitet und als ein wirklich surreales Ereignis eine Leiche ins Leben zurückkehrt, wird auch die Kamera freier, indem sie Schwenks und POV-Aufnahmen einsetzt. Beim Licht schaffen das Grau des Nebels am Tag und die Kerzenlichter bei Nacht eine bewusst einfache Atmosphäre, in der die Charaktere ihre Gefühle und Ängste nicht nur über das Licht, sondern auch – und noch wichtiger – durch die Schatten zum Ausdruck bringen.

Was waren die technischen Herausforderungen und welche Ausrüstung hast du eingesetzt?

Die Dreharbeiten waren eine echte Herausforderung! Wir haben in Policarpa, einem kleinen Dorf weit weg von jeder Infrastruktur gedreht. Die Arbeitsbedingungen dort waren hart, besonders in Hinsicht auf die Logistik, aber die Landschaft dort war genau die richtige Location für die Atmosphäre des Films. Das Haus wurde eigens für die Dreharbeiten gebaut, so dass wir die Position der Fenster, Türen und des Interieurs im Vorfeld genau festlegen und so jede Einstellung aus dem richtigen Winkel mit dem richtigen Licht drehen konnten. Die Lage des Dorfs und hier besonders die große Höhe hat uns aber auch Probleme bereitet. Nachts gibt es dort nämlich viel Kondensation, die für unser Kamera- und Lichtequipment natürlich gefährlich war.

Wir hatten uns dazu entschlossen, das Kameradepartment personell klein zu halten, um eine Umgebung am Filmset zu schaffen, in der der Regisseur einen engen und intimen Dialog mit den Schauspielern führen konnte. Aber die rauen Bedingungen haben allen zu schaffen gemacht. Das Tagespensum war immer hoch und die Zeit lief ständig gegen uns. Deshalb hatten wir entschieden, weniger Einstellungen zu drehen, aber in diese wenigen Einstellungen möglichst viel Zeit und Mühe zu investieren.

Dafür haben wir ein leichtes und kompaktes Kameraequipment eingesetzt, dass aber trotzdem eine maximale Bildqualität liefern konnte. Wir haben uns für die Blackmagic Pocket 4.6K Cinema Camera mit den Sigma-Foto-Objekti- ven 18-35 mm und 50 mm entschieden, die in Kombination mit dem Tiffen Glimmerglass ein weiches und angenehmes Bild lieferten. Als B-Cam haben wir eine Panasonic GH5 eingesetzt. Die Kameraausrüstung wurde von „DW Producciones“ und „4:00AM Films“ zur Verfügung gestellt, die uns das Equipment trotz der schwierigen äußeren Bedingungen anver- traut haben. Bei der Lichtausrüstung haben wir Aputure 300D- und 600X-Leuchten eingesetzt, die gut zu transportieren und gleichzeitig lichtstark waren. Ergänzt haben wir sie mit Nanlite Pavotubes, die mit Akkus betrieben werden können. Das war besonders wichtig, weil das lokale Stromnetz nur wenige Lampen und Ladegeräte für die Akkus verkraftete.