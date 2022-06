Zwei Herzen in einer Brust

Videokamera

Auch für die filmende Zunft hält die Kamera einige Fea- tures bereit. So kann die R3 in 6K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde in RAW aufzeichnen. Zur Verfügung stehen auch H.264- und H.265-Aufnahmemöglichkeiten in 4K. Außer- dem verwendet die Kamera im normalen 4K-Modus Oversampling, wobei der komplette Sensor in der Kamera auf 4K heruntergerechnet wird, wodurch ein schärferes und rauschärmeres Ergebnis entsteht. Zusätzlich ist ein 120p-Modus in 4K ohne Crop an Bord. Wie auch bei der EOS R5 C kann die R3 nicht intern mit Canon Log 2 – wie mit den größeren Geschwistermodellen – aufnehmen, sondern nur mit Canon Log 3.

Auch die Videofunktionen der Kamera konnten wir einem Praxistest unter die Lupe nehmen. Dabei diente ein Corporate-Dreh mit gesetzten Interviews als echtes Szenario, bei dem die R3 als Hauptkamera eingesetzt wurde. Auf dem Slider und mit kleiner Crew ist der Dual Pixel AF in der R3, wie auch schon bei einigen anderen Kameras in Canons Line-up, eine echte Hilfe und besonders bei Interview-Situationen sehr sinnvoll. So konnte die Kamera zuverlässig reagieren, wenn die Protagonisten unerwartet auf dem Stuhl vor oder zurück gerutscht sind. Die Akkulaufzeit war beim Dreh für eine DSLM sehr gut. Der in unserem Test-Paket enthaltene Akku genügte dabei für den kompletten Drehtag mit sechs gesetzten Interviews, wobei dieser zwischendrin kurz zwischengeladen wurde. Auf dem Stativ oder Slider neigte der IBIS zur Überkompensation der Bewegungen – ein eher normales Problem, wenn man optische Bildstabilisatoren auf Stativen benutzt. Daher wurde er meist deaktiviert. [15119]

