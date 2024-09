Canon stellt die EOS C80 vor

Nachdem Canon die C70 nun ungefähr vier Jahre im Programm hat, kündigt der Hersteller eine Weiterentwicklung der beliebten Cine-Kamera an. Nun ist ein Vollformatsensor an Bord. Mit welchen neuen Features die Kamera noch punkten soll, haben wir zusammengefasst.

Die Canon C70 war für viele Filmschaffende eine solide Filmkamera. Unter anderem wartete sie mit einem Super-35-Sensor, integrierten ND-Filtern, einem DSLM-ähnlichen Body mit integrierter aktiver Kühlung und diversen Anschlussmöglichkeiten auf. Nun geht Canon auf einen Wunsch vieler Filmemacher:innen ein und bringt eine Mischung aus der kürzlich vorgestellten C400 und der bewährten C70 heraus. Die neue C80 sieht auf den ersten Blick wie eine C70 aus. Besonders die inneren Werte haben sich aber verändert. Mit an Bord ist nun der immer noch frische Sensor aus der C400. Statt eines Super-35-Sensors mit Dual-Gain-Output, bei dem der Sensor gleichzeitig mit unterschiedlichen Empfindlichkeiten zugunsten eines höheren Dynamikumfangs ausgelesen wird, ist nun ein BSI-Stacked-Sensor mit 6K Auflösung und Triple-Base-ISO. Mit dem neuen Sensor, der an den der Canon R3 angelehnt ist, steht auch ein neuer und verbesserter Autofokus zur Verfügung. Weiterhin geschieht die Aufzeichnung auf UHS-II-SD-Karten. Intern schafft die C80 6K-RAW bei bis zu 30p oder ein Oversampled-Bild in 4K bei bis zu 120 Bildern pro Sekunde.

Auf der Oberseite fällt eine deutliche Erhöhung ins Auge. Darunter verbirgt sich der viel gewünschte SDI-Anschluss, durch den die Kamera auch deutlich interessanter sein dürfte für größere Produktionen oder im Live-Bereich. Der obere Griff ist neu, genau wie der integrierte WLAN-Access-Point zur Fernsteuerung der Kamera. Nun hat auch der aus diversen Canon-Kameras bekannte Zubehör Schuh seinen Platz bei der C80 gefunden, über den Mikrofone oder Tonadapter direkt angeschlossen werden können. Der neue PL-Adapter von Canon wird ebenfalls mit der Kamera nutzbar sein.

Verkaufsstart der neuen Kamera ist November 2024, wobei sie dann für 5.899,00€ inkl. MwSt. zu haben sein wird. Auf der IBC in Amsterdam wird Canon die das neue Modell ebenfalls im Gepäck haben, wo sie dann auch ausprobiert werden kann. Zu diesem Zeitpunkt folgt von uns ein Vorstellungsvideo zur neuen Kamera.