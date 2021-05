Schnell, klein, vielseitig

Dementsprechend ist es nicht vorgesehen, den internen Ringspeicher als Datenträger an einen Computer anzuschließen und Rohdaten per Datenschnittstelle zu übertragen. Das Übertragen der Daten erfolgt immer durch Playback, also über die Ausgabe mittels der 3G-SDI-Anschlüsse, dem sogenannten EVS-SSM-Modus. Damit ist auch klar, dass die ATOM one SSM500 nicht als Standalone-Gerät funktionieren wird. Daher bestand die getestete Umgebung aus der Kamera mit Motor Drive, einer RCP-Steuereinheit von CyanView sowie einiger Zusatzgeräte. Ergänzt wurde die Ausstattung um einen Satz an Computar-Objektiven. Damit ließ sich ein multifunktionaler Aufbau realisieren, der sich für eine professionelle Anwendung eignet, am liebsten dafür, wenn etwas zu schnell für das menschliche Auge geschieht.

Das wären üblicherweise Einsätze an Rennstrecken im Motorsport, als Tor-, Netz-, Linien- oder anderweitige Zeitlupenkamera im Fußball, Handball, Eishockey oder in anderen Sportarten. Auch die Verwendung bei Events, bei denen Zeitlupe, schnelle Abrufbarkeit und Verfügbarkeit des hoch- wertigen HD-Videosignals und Kompaktheit der Kamera gefragt sind, wären denkbar.