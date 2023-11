Schicker Schutz

Manfrotto sieht die PRO Light Cineloader L als Kamera-Tasche für Filmproduktionen und als Zubehörtasche. Wir haben sie einige Tage bei einer Foto- und Videoproduktion auf der gamescom, der größten Spielemesse der Welt bepackt und ausprobiert und dabei alles in die Tasche geladen, was für professionelle Content-Produktion benötigt wird. Kameras, mehrere Objektive, Akkus, Ladegeräte, Schrauben und sogar ein Fotostativ fanden in ihr Platz. Besonders praktisch: Taschen- und Handsender ließen sich leicht zugänglich außen anbringen. Mit den Trageschlaufen konnten wir Tasche samt Inhalt dann über das gesamte Kölner Messegelände tragen und da wurde schnell klar: die Tasche ist zu schwer, um sie allein über die normalen Schlaufen, zu zweit über die Schlaufen an der kurzen Seite oder mit dem mitgelieferten Schultergurt zu tragen. Aber das liegt nicht an der Tasche, sondern einfach an der Art der Tasche. Wenn wir einen Trolley dabeigehabt hätten, hätten wir die Tasche einfach über die entweder unter dem Boden oder an der Hinterseite angebrachten Schlaufen daraufstellen können. Die Tasche ist zumindest in der größten Version und beladen also eher nicht dafür ausgerichtet, herumgeschleppt zu werden, sondern fühlt sich auf einem Magliner oder in einem Produktionsfahrzeug wohler. Sollte man dann doch mal zu Fuß unterwegs sein, kommt vielleicht besser eine kleinere Variante in Betracht – oder man nimmt zusätzlich einen Trolley mit.

Als hilfreich konnte sich die neue Deckel-Konstruktion profilieren. Durch die thermogeformte Wölbung findet auf der Innenseite viel benötigtes Zubehör Platz. Diese Lösung ist toll zu benutzen und allein schon die Tasche zu öffnen und den Deckel offen stehen zu lassen macht Spaß. In Sachen Stabilität, der Arretierung und Organisationsmöglichkeiten beim Deckel konnten nämlich bis dato Taschen von anderen namhaften Herstellern nicht so richtig überzeugen.