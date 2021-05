Live mit 5G-Smartphones

Technische Ausstattung

Das Videosignal wurde in HD 1080i produziert, für Replays und Slow Motion standen eine EVS XT3 ChannelMAX mit zwölf Kanälen und vier Controllern zur Verfügung. Die Mikrofonierung für den Stereoton für Reporter am Spielfeldrand und deren Gästen sowie für Aufnahmen von Gesprächen der Mannschaften während der Auszeiten wurden mit Shure ULXD2-Mikrofonen, bestehend aus digitalen Handsendern der ULX-D Wireless Serie mit Beta 87A Mikrofonkopf, realisiert. Als kabelgebundene Backups standen Sennheiser MD-46-Reporter-Mikrofone bereit und das drahtlose In-Ear-Monitoring erfolgte mit Shure PSM. Für die Atmo kamen am Spielfeld in der Halle und an den Kameras 10 Mikrofone, unter anderem Audio-Technica Richtrohr-Mikrofone, zum Einsatz. Der Kommentatorplatz für den Reporter und Experten waren mit einer Riedel CCP Doppelkommentatoren-Einheit und zwei Sennheiser HMD26-II-600 Headsets bestückt. Die Kommunikation des Personals erfolgte über ein Riedel Artist 128 System und das drahtlose Intercom-System Bolero. Das in der Bildregie vom SNG Ü-Wagen HD7 mit einem Bildmischer 3 ME Grass Valley Karrera entstandene Be- wegtbild und der in der Tonregie am Lawo-MC256-Tonmischpult produzierte Sound gelangten über zwei Sendewege per Glasfaserleitung aus Flensburg zur Sky-Sendeabwicklung ins bayerische Unterföhring. Auf der Sky-Plattform wurden die Bild- und Tonsignale für die lineare Verbreitung auf den Sportsendern zur Verfügung gestellt.