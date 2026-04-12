Free Download: Schärfe neu gedacht

T1,3 über die komplette Objektivreihe hinweg: Mit der neuen Aizu Prime Line hat SIGMA im Sommer 2025 einen deutlichen Akzent im Bereich der Cine-Optiken gesetzt. Eine durchgängige maximale Öffnung bei Brennweiten von 18 bis 125 mm ist nach Herstellerangaben ein Novum im Large-Format-Segment. Die insgesamt zwölfteilige Serie leuchtet einen Bildkreis von 46,3 mm aus. Sie wurde von Grund auf für den Kinoeinsatz entwickelt und soll ein modernes, scharfes Bild liefern, das dennoch einen organischen Eindruck macht. Die ersten acht Objektive zwischen 25 und 75 mm Brennweite sind bereits verfügbar, die Randbrennweiten 18 und 21 mm sowie 100 und 125 mm im Telebereich sollen folgen. Die Serie richtet sich laut Hersteller an Produktionen, die sowohl hohe Licht- ausbeute als auch Zuverlässigkeit und Einheitlichkeit im Look schätzen.

Bildkreis und Blendenöffnung

Schon beim ersten Blick durch die Kamera zeigt sich, dass die neuen Aizu-Objektive von SIGMA dieses Versprechen einlösen. Auch bei T1,3 liefern sie eine hohe Schärfe mit angenehmer Zeichnung. Reflexe und Streulicht bleiben trotz offener Blende gut kontrolliert. Im „Sweet Spot“ des Vollformats treten weder Vignettierung noch Verzeichnung sichtbar in Erscheinung. Was also lässt sich unter diesen Voraus-

setzungen überhaupt noch testen? Die Kombination aus großem Bildkreis und Lichtstärke brachte uns auf eine Idee: Objektive leuchten häufig einen größeren Bereich aus als spezifiziert. Gerüchten zufolge sollten die Aizu Primes auch den Sensor der neuen Fujifilm GFX ETERNA 55 abdecken, dessen 43,8 mm Breite deutlich über dem Vollformat-Standard von 36 mm liegt. Sollte das zutreffen, würde das eine für Filmaufnahmen sensationell geringe Schärfentiefe ermöglichen. [15605]

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