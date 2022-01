Free Download: Diffuse it in Post – DoP Matthias Bolliger

„Weißt du schon“, – so beginnen meist die ganz spannenden News – „man kann jetzt Kamerafilter auch in der Post simulieren, mit einem Plug-in für DaVinci Resolve.“ „Ach so“, antworte ich, „so richtig realistisch und glaubhaft?“ „Auf der Website sieht es schon mal fett aus“, bekräftigt die Stimme am anderen Ende und meint weiter, „Sollte man vielleicht mal testen!“ „Ja, in der Tat, sollte man mal testen“, antworte ich und die passende Gelegenheit ist auch schon klar: „Look & LUT for DoPs“, mein anstehendes Seminar mit den Kamerastudenten der Hamburg Media School. Da passt das Thema perfekt.

Im Zeitalter digitaler Daten finden Post-Farbkorrektur und Lookentwicklung im Vorfeld einer Produktion immer enger zusammen. Gerade im Zeitalter moderner High-End-Kameras, die sich immer mehr ähneln, wird das Glas vor dem Sensor stets zentraler. Das gilt sowohl für die Optikwahl als auch für die weitere optische Beeinflussung des Abbildungs- eindruckes mit Glasfiltern. Weniger ist dann oft mehr und es ist kein Wunder, dass nun auch analoge Glasfilter simuliert und deren Auswirkungen aufs Bild emuliert werden können, ob nun für Prävisualisierungen im Vorfeld oder in Post zum Simulation von nicht am Set eingesetzten Glasfiltern.