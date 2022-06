Warten, bis das Gefühl da ist

Kommen wir dazu, dass ihr nur 24 Drehtage hattet, was man dem Film wirklich nicht anmerkt, den ihr an vielen Originalschauplätzen gedreht habt.

Nikolai von Graevenitz: Ja, wir haben unter anderem in der ehemaligen DDR-Inhaftierungsanstalt in Berlin-Hohen- schönhausen und der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin gedreht. An Originalschauplätzen darf man nichts verändern, deswegen muss man extrem gut schauen, wo und wie man Sachen aufnimmt. Zum Beispiel gibt es von Inhaftierten überall so kleine, teils mit Fingernägeln eingeritzte Markierungen an den Wänden, die von der Gedenkstätte mit bunten Punkten markiert wurden. Die darf man natürlich nicht einfach entfernen. Da denkt man gleich an VFX in der Postproduktion. Aber dafür gab es kein Geld. So viele Sachen, wo man sich drumherum hangeln muss. Das ist nicht einfach und das funktioniert dann nur mit einem tollen Team und einer guten Dynamik. Das hatten wir.

Franziska Stünkel: Wir haben uns auch inszenatorisch und visuell im Vorfeld entschieden, dass wir die Auflösung sehr reduziert halten und die knappe Zeit anders investieren. Zum Beispiel die erste Szene: Sie spielt in einem Gefangenentransporter. Manchmal wurden Gefangene nicht nur zum Gericht gefahren oder verlegt, sondern lange herumgefahren, ohne zu wissen, wohin, in einer sehr engen Zelle ohne Fenster. Das galt der Machtdemonstration und der psychischen Zermürbung. Diese Szene ist auch in dem Originalwagen gedreht worden. Wir hatten dafür knapp eine halbe Stunde Zeit. Da kann man natürlich die Entscheidung treffen und sagen: Wir drehen jetzt verschiedene emotionale Zustände und Bildgrößen, damit wir genug Material für den Schneideraum haben. Wir haben uns stattdessen für eine einzige Einstellung entschieden, um Lars Eidinger in dem Moment die Zeit zu geben. Aus diesem Grund zehn Minuten absolute Stille, das zu fühlen, diesen Ort, diesen Gefangenentransporter. Das gesamte Team hat bewegungslos dagestanden und geschwiegen, um dann diesen einen Moment zu greifen, und den dann zu drehen. Deshalb ist das auch ein „One-Take“ gewesen.