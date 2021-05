Vom Comic zum Film

Im Zoom-Interview entschuldigt sich Brian Murray als Allererstes: Die Wand hinter ihm ist kahl. Mit seiner Filmographie würde man als Gesprächspartner vielleicht tatsächlich eine Vielzahl an Zeichnungen erwarten, die einen Streifzug durch die Hollywood-Blockbuster der letzten Jahre darstellen. Unter anderem arbeitete Murray an Steven Spielbergs „Ready Player One“, an Ron Howards „Star Wars“-Spin-Off „Solo“, am Disney-Film „Christopher Robin“, an „Spider-Man: Far from Home“, an „Bad Boys for Life“ und an „Die Unfassbaren 2“. Sein erster großer Spielfilm war David Twohys Science-Fiction-Horror-Überraschungshit „Pitch Black“, auch an den Fortsetzungen „Riddick – Chroniken eines Kriegers“ und „Riddick – Überleben ist seine Rache“ war er beteiligt.