Unterschätztes Meisterwerk

Interviews per Zoom

Genzel identifizierte erst mal seine möglichen Ansprechpartner. In Frage kamen die Heads of Department der wichtigsten Gewerke sowie die Schauspieler. „Der Prozess ist wirklich so, dass man am Anfang erst mal zusammenschreibt, wer ist interessant, wen fragt man an, was sind die Wunschkandidaten“, erklärt Genzel. „Und dann schreibt man natürlich so eine Einschätzung dazu, wie wahrscheinlich es ist, dass man diese Person kriegt.“ So schrieb Christian Genzel tatsächlich mit Peter Jacksons Produktionspartnerin Clare Olssen von dessen Produktionsfirma Wingnut Films hin und her, die auch einem Interview nicht abgeneigt war. Leider war Jackson zu dem Zeitpunkt mit dem Fertigstellen der Dokumentation „The Beatles: Get Back“ beschäftigt.