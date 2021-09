Stilfragen

Gibt es so etwas wie deine Handschrift, dein Alleinstellungsmerkmal?

Mein Ansatz ist es, keinen erkennbaren Stil, keine erkenn­bare Handschrift zu haben. Wenn ich ein Drehbuch zu lesen beginne, so versuche ich da gestalterisch erst einmal völlig frei heranzugehen. Ich will mich so durch das Drehbuch in­ spirieren lassen. Die Geschichte ist der Ausgangspunkt für die gesamte Gestaltung. Für mich ist eine gute Kamera­arbeit eine Arbeit, die in der Geschichte aufgeht, so wie die Arbeit jedes anderen gestalterischen Gewerks auch. Das Szenenbild, das Kostümbild, das Maskenbild sollten aus der Geschichte heraus entwickelt sein. Schöne Bilder sind kein Selbstzweck.

Wann ist eine Geschichte für dich eine gute Geschichte?

Ich finde es toll, wenn es eine Geschichte schafft, mich so­ wohl emotional abzuholen und gleichzeitig auch noch in­tellektuell anzusprechen. Wenn also eine Geschichte beide Ebenen erreicht und wenn sie es schafft, mir eine neue Sichtweise auf ihr Thema zu vermitteln, dann finde ich eine Geschichte gelungen. Ich erinnere mich an „A Ghost Story“ von Regisseur David Lowery. Diese Geistergeschichte wird aus der Perspektive eines trauernden Gespensts erzählt. Dieser Geist möchte unbedingt zurück in die Welt der Lebenden. Er sieht seiner Frau zu, die ihr Leben weiterlebt und sich immer weiter von ihm entfernt. Das Ganze wird mit langen, ruhigen Einstel­lungen in 4:3 erzählt. Das ist eine Gespenstergeschichte, die ich total spannend finde, weil sie eine sehr ungewöhnliche Erzählperspektive einnimmt.