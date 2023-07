Statisches bewegen

In anderen mir bekannten Filmen wird ein Maler gezeigt, wie er irgendwelche Farben an eine Wand wirft, was recht spektakulär ist, aber was erklärt das?

Bernt Engelmann: Wir haben gerade den Film über Daniel Richter von Pepe Danquart angeschaut …

Gisela Wunderlich: Technisch ist der toll.

Bernt Engelmann: Was hier und überhaupt in den journalistischen Kunstfilmen ganz wichtig zu sein scheint, ist, dass die zeitgenössischen Künstler ziemlich rumsauen. Beim Daniel-Richter-Film muss Jonathan Meese in eine Dispersionsfarbenflasche einen Pinsel reinstecken und dann „prrrr“ und sagen, er sei der Daniel Richter. Er gibt den kompletten Spinner, was nebenbei auch die Arbeit eines Daniel Richter entwertet. [15339]

