Leidenschaft für Bildtonträger

„Der nächste Schritt ist dann, dass wir uns alle anderen, internationalen Veröffentlichungen ansehen“, erklärt Bartsch. „Wir kaufen sämtliche DVD-, Blu-ray-Editionen – was es auch gibt – um zu gucken, was schon gemacht wurde und was existiert.“ Dann folgt die Suche danach, welche der Fassungen noch irgendwo als originales Negativ oder immerhin Positivkopie existiert. Zudem schaut sich das Team an, welches Bonusmaterial es gibt. „Nur weil wir den Film lizenziert haben, heißt das nicht, dass wir jedes Material frei verwenden dürfen“, stellt Bartsch klar. „Genauso gehört ja das Turbine-Bonusmaterial, das wir erstellen nicht automatisch dem Lizenzgeber.“ Das externe Bonusmaterial erwirbt das Team hinzu, manchmal auch aus unterschiedlichen Quellen. „Wenn wir wissen, was wir alles haben, überlegen wir: Was fehlt uns denn noch? Was kann man denn noch besser machen?“ Hier kommen dann eigens für die Veröffentlichung produzierte Inhalte hinzu.

Bartsch und das Turbine-Team bleiben stets offen für die Entdeckungen auf dem Weg. „Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo wir sagen: ‚Jetzt haben wir so viel Material, jetzt gefällt uns das Paket – jetzt wollen wir es rausbringen!‘“, so Bartsch. Dann folgt als letzter Schritt die Frage, wie viele Discs kommen in die Box, welcher Art sind die – ist eine 4K-UHD-Version drin – und in welcher Auflage wird die Box produziert.