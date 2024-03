Institution für Fernsehnachrichten

Ein Gong eint die Nation: Nach dem Beginn der „tagesschau“ im ersten Programm um 20:00 Uhr haben beinahe schon Generationen von Menschen in Deutschland ihren Tagesablauf gerichtet. Ein Anruf in den 15 Minuten, die diese Sendung dauert, war schon zu Zeiten, als Telefonapparate mit Wählscheiben in den Fluren der Wohnungen standen, nur in absoluten Ausnahmefällen akzeptabel. Fanfare und Vorspann haben sich im Lauf der Zeit mehrfach geändert, seit am 26. Dezember 1952 die erste Sendung der „tagesschau“ aus einem ehemaligen Weltkriegsbunker auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg ausgestrahlt wurde. Geblieben ist jedoch der Gong und auch heute noch wissen die Zuschauer, dass er ohne Ausnahme um acht Uhr abends an 365 Tagen im Jahr ertönen wird, um die wohl bekannteste Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen einzuleiten. Etwa 9,5 Millionen Menschen in Deutschland nutzen durchschnittlich die 20-Uhr-Ausgabe der „tagesschau“ im linearen Fernsehen. Bei YouTube verfolgen 147.800 User im Mittel die Sendung als tägliche Informationsquelle.