Home Office in der First Class

Es gibt nur wenige Berufsgruppen, die ihren Arbeitsplatz in 10.000 Metern Höhe haben. Airlinercrews, vielleicht Flight Marshals, aber dann wird die Luft schon dünn – was sie so weit oben ohnehin schon ist. YouTuber gehören gewöhnlich nicht zu dieser Gruppe. Die sitzen vielleicht vergleichsweise ebenerdig im vierten Stock einer Berliner Altbauwohnung und reden mutterseelenallein in eine Sony Alpha.

Nicht so Stefan und Dominik Bamberger. Seit 2016 reisen sie um die Welt und berichten von ihren Business- und First- Class-Flügen, geben Tipps fürs Meilensammeln und erklären in Travel-Hacks, wie man günstig an erstklassige Deals kommt. Das klingt ein wenig nach Schnöseln, die mit Rolex und First-Class-Ticket angeben. Doch dem ist nicht so. Einen großen Teil des Charmes von YourTravel.TV entsteht durch die authentische Bodenständigkeit der beiden, die zwar stilvoll, aber mit einer sehr sympathischen Echtheit dem Hokuspokus begegnen, der von den verschiedenen Airlines um ihre am besten zahlenden Gäste gemacht wird.

181.000 Flugbegeisterte

Eigentlich kommen sie aus ganz anderen Bereichen, Dominik aus der IT, Stefan aus dem Sozialwesen. Die beiden, auch privat ein Paar, reisten ohnehin immer gern. Also kam Stefan Bamberger 2016 auf die Idee, das Wissen seines Part- ners aus dessen seit 2009 bestehenden YouTube-Kanal über IT-Themen zu nutzen und ihre Reisen in einem Vlog festzu- halten. Das wurde schon innerhalb von zwei Jahren so er- folgreich, dass die beiden sich 2018 dazu entschieden, den Kanal hauptberuflich zu betreiben. „Das war schon riskant“, sagt Dominik Bamberger. „Wir hatten damals etwa 50.000 Abonnenten auf YouTube.“ In der Retrospektive war es aber goldrichtig. Heute folgen den beiden über 181.000 Flugbegeisterte. Den Kick-Off für einen massiven Zuwachs an Followern brachten die ersten Videos aus der First-Class-Kabine. Stefan Bamberger ist das Gesicht des Kanals und führt meist durch die bisweilen halbstündigen Flugreise-Videos. Hinzu kommen auf dem Kanal Formate wie Travel Hacks und Hotelrundgänge, manchmal auch ganze Travel-Tagebücher in Videoform. Das besonders an der Arbeitsweise: Große Teile der Videos werden schon unterwegs geschnitten und hochgeladen. Zwar geschieht der Hauptteil der Produktion noch immer im heimischen Niedersachsen. Doch die beiden haben alles dabei, um an jedem Ankunftsort sofort schneiden zu können.