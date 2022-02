Gemeinsam gegeneinander

Ende 2019 kam es zum Gespräch mit Panasonic, bei dem die beiden Brüder das Konzept vorstellten. Wo bisherige Kooperationspartner nicht selten Optimierungsbedarf bei den Formaten sahen, war das Hamburger Panasonic-Team um Michael Langbehn vom Konzept der beiden Brüder sofort überzeugt – und ließ die beiden machen. Sie bekamen eine Panasonic Lumix GH5 und eine Panasonic S1H zur Verfügung gestellt und konnten loslegen. Vereinbart waren zu Anfang drei zehnminütige Episoden, um beidseitig einfach mal zu schauen, was passiert. Ziemlich schnell einigten sie sich auf vier weitere Episoden.

Die Cameralympics funktionieren so: Beide Filmemacher treten pro Episode jeweils zu einem Thema oder Motiv gegeneinander an. Der gesamte Prozess, von der Planung der Storyboards, über das Ringen mit Idee und Umsetzung bei der Produktion, bis zum fertigen Produkt wird dabei auf Video dokumentiert. Im Anschluss werden die Ergebnisse in einem etwa einstündigen Livestream ihrer RBTV-Community präsentiert. Diese entscheidet dann in einem Live-Voting, welcher der beiden Brüder besser abgeschnitten hat. Die finale Episode ist dann ein Zusammenschnitt aus Ergebnissen, Live-Stream und Making-of. Bisher nahm Umfang und Produktionsaufwand mit jeder Episode signifikant zu. In den bisherigen vier Episoden gaben sich die beiden die Aufgaben, ein episches Intro zu produzieren, machten Hyperlapse-Aufnahmen, wurden mit LUTs, Visual Storytelling und echten Schauspielerinnen konfrontiert und schossen mit sogenannten „Schlabberfotos“ schräge Highspeedfotos. Schon in Folge 3 arbeiteten die beiden Filmemacher mit einem Mentor aus dem Profibereich zusammen. Ihr Lernprozess ist manchmal ganz schön hart – aber eben auch sehr unterhaltsam. [14956]

