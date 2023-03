Für Qualität einstehen

Julian Krubasik, geboren 1984 in München, studierte nach einem ersten Filmstudium in Schottland am Edinburgh College of Art Bildgestaltung an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München und schloss dort 2017 mit seinem Diplomfilm „Luft“ ab, der für den First Steps Michael-Ballhaus-Kamerapreis nominiert wurde. Mit „Our Wildest Dreams“ gewann er 2017 den Best Cinematography Award auf dem Rhode Island International Film Festival. 2018 wurde „Alles ist gut“ mit einem Goldenen Leoparden in der Kategorie „Best First Feature“ auf dem Locarno Film Festival ausgezeichnet. 2019 gewann „Hi, Al“ den Max-Ophüls-Preis und wurde für den Deutschen Filmpreis nominiert. Zuletzt kam 2022 „Wir sind dann wohl die Angehörigen“ von Regisseur Hans-Christian Schmid ins Kino.

Markus Nestroy wurde 1979 in Graz geboren. Bevor er ein Kamerastudium an der Filmakademie Baden-Württemberg absolvierte, studierte er Psychologie, zeitgenössischen Tanz undFotografie in Graz sowie Schauspiel am Bruckner-Konservatorium in Linz. 2012 übernahm Nestroy erstmals die Bildgestaltung bei einem abendfüllenden Spielfilm: „Robin Hood“, der das Filmfestival Max Ophüls Preis eröffnete. 2016 wurde seine Arbeit am Dokumentarfilm „Above and Below“ mit dem Deutschen Filmpreis auch in der Kategorie „Beste Kamera“ ausgezeichnet. 2020 startete auf Netflix und im ORF die Serie „Freud“, an der Markus Nestroy mit Regisseur Marvin Kren gearbeitet hatte. 2022 kamen der Berliner „Tatort: Das Opfer“ ins Fernsehen und „Die Känguru-Verschwörung“ ins Kino.