Free Download: Wenn alles passt – DoP Michael Schreitel

Glücksfall

Im Oktober 2020 wurde das eingespielte Gespann von der Berliner Filmproduktion Story House Pictures angesprochen, ob sie im Auftrag von RTL+ die sechsteilige Serie „Sisi“ über die schon ausführlich filmisch gewürdigte Kaiserin von Österreich drehen. „Mein erste erste Reaktion war: ,Das wird wieder gedreht?‘ Und es sollte schon relativ kurzfristig im April 2021 losgehen“, erinnert sich Michael Schreitel. „Außerdem kannte ich Story House Productions noch nicht und wusste nur, dass sie eher im Dokumentarfilmbereich und in Wissenschaftsformaten unterwegs waren. Insofern waren wir da erst einmal ein bisschen skeptisch und haben nach den ersten Besprechungen gedacht ,Ob das wohl zustande kommt?‘ Sie hatten aber für ihre Wissenschaftsformate viel in Lettland gedreht und nachdem wir dort auf Motivtour gewesen waren, dachten wir ,Lettland, 1850er Jahre, Pferde, Kostüme – das könnte spannend werden!‘ So sind wir an dieses Projekt gekommen und es hat sich wirklich als Glücksfall erwiesen!“ [15294]