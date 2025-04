Free Download: Warten, hoffen, drehen – DoP Christian Baumeister

Naturfilme sind nichts für Produzenten mit schwachen Nerven. Nicht nur sind ein langer Atem und lange Drehzeiten eine Voraussetzung für faszinierende Bilder, auch ohne eine gehörige Portion Glück geht es oft nicht, wie Christian Baumeister aus eigener Erfahrung weiß. „Das große Geheimnis bei Tierfilmen ist natürlich immer noch Geduld, besonders wenn man auf Verhaltensweisen wartet, die noch nie gefilmt wurden“, sagt der DoP und Produzent. „Aber gewisse Ereignisse wie die Lachswanderung auf Island, oder dass Eintagsfliegen schlüpfen, passieren eben nur einmal im Jahr – und dann muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.“

Doch auch das ist oft nicht genug. „Wir wollten auf den Azoren Blauwale filmen. Sie ziehen dort im April nur für wenige Wochen durch. Im ersten Produktionsjahr war es eine komplette Katastrophe: nur Sturm, kein einziges Bild und das Ganze war extrem aufwendig und teuer. Also haben wir abgebrochen", blickt Christian Baumeister auf die Dreharbeiten zur sechsteiligen Naturfilm-Serie „Faszination Europa" zurück. „Im nächsten Jahr waren wir wieder dort, mit einem Katamaran, zwei Unterwasser- und zwei Überwasserkameraleuten. Doch wieder spielte das Wetter nicht mit. Drei Wochen lang konnten wir nicht aufs Meer rausfahren – und als sich der Sturm endlich legte, sahen wir tagelang keine Blauwale. An meinem letzten Abend an Bord gab es eine Sichtung, aber bis die Drohne in Position war, war der Wal wieder verschwunden."