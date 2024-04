Free Download: “Technik interessiert mich nicht” – DoP Jo Heim

Es war ein Skandal, der heute wohl keiner mehr wäre, doch an ihm zerbrachen vor 33 Jahren zwei Karrieren und ein Leben. 1988 starteten die zwei Tänzer Fabrice Morvan und Robert Pilatus eine wahre Blitzkarriere als das Discopop-Duo Milli Vanilli. Entdeckt und produziert von Frank Farian stiegen sie nicht nur in Europa, sondern sogar in den Vereinigten Staaten mehrfach an die Spitze der Charts und gewannen 1990 sogar einen Grammy. Wenige Monate später war Schluss. Farian verkündete, die beiden hätten keine Note selbst gesungen. Die Öffentlichkeit in den USA zerriss die beiden in der Luft und die Musikbranche ließ sie fallen. Es folgte der Absturz, der Rob Pilatus schließlich das Leben kostete.