Free Download: Mittendrin – DoP Thomas Erich-Schneider

Worum geht es in „On the Border“ und wie bist du dazu gekommen, dieses Dokumentar-Projekt im Niger zu drehen?



„On the Border“ ist ein 90-minütiger Kino-Dokumentarfilm des österreichischen Regisseurs Gerald Igor Hauzenberger. In dem Dokumentarfilm geht es um die Stadt und Region Agadez im Niger, die mitten in der Sahara liegt. Die Gegend

ist Touareg-Gebiet und ungefähr so groß wie Frankreich. Dort bildet die EU neue Grenz- und Anti-Terror-Truppen aus und bewacht eine virtuelle Grenze, die Menschenrechte schützen und illegale Migration nach Europa verhindern soll. Es gibt viele verschiedene Entwicklungsprojekte, nicht nur von der EU, immer unter dem Aspekt, wie die Flüchtlingskrise in Europa vor Ort im Niger verhindert werden kann. Das ist die zentrale Frage, um die es immer geht. Agadez ist dabei der Dreh- und Angelpunkt jeder Route nach Norden, also nach Libyen oder Algerien und eine Station, an der jeder vorbei muss, der durch die Wüste will. Viele, die hier durchziehen, wurden auf halber Strecke nach Europa von Schleppern ausgesetzt, im Radar geortet und von internationalen Militärverbänden eingefangen. Die EU hat im Niger eine Milliarde Euro in Ausbildung und Grenzsicherung investiert. Weite Teile der Sahara werden zu einer Hightech-Grenze ausgebaut und von Drohnen überwacht.