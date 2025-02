Free Download: Kulleraugenhöhe – DoP Jutta Pohlmann

In den letzten Jahren haben viele TV-Serien aus den 1980er und 1990er Jahren einen Kinofilm abstauben dürfen. Ob triefend ironisch kommentiert bei „Baywatch“ oder vom Macher Michael Mann höchst konsequent modernisiert bei „Miami Vice“. Jetzt kommt „Hallo Spencer“ in Featurelänge ins ZDF. „Hallo Spencer“ war eine Kinderserie mit Klappmaulpuppen und lief von 1979 bis 2001 über 275 30-minütige Folgen hinweg im deutschen Fernsehen. Die Serie war Ende der 1970er Jahre als deutsche Alternative zu den Muppet-Puppen in der „Sesamstraße“ entwickelt worden.

Grund für die Wiederentdeckung war eine Episode von Jan Böhmermanns „ZDF Magazin Royale“. Dort war „Hallo Spencer“-Schöpfer Winfried Debertin, seinerzeit Redakteur beim NDR, zu Gast. Hinter den Kulissen erfuhr der Moderator von Debertins Idee, einen Film über die Serie zu machen. Böhmermann war fasziniert. So lag es nah, dass dessen Produktionsfirma Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld UFE die Federführung des Films übernahm, Böhmermann selbst am Drehbuch mitschrieb und sogar einen Gastauftritt im Blaumann hat – eine Anspielung auf eine der Knetfiguren aus dem originalen Serienvorspann.

Kenne deine Puppen

Für die Regie verpflichtete das Team Regisseur Timo Schierhorn, der im Kollektiv Auge Altona unter anderem die visuell überbordenden Musikvideos der Elektro-Anarchisten von Deichkind sowie mehrere der Musikvideos von Tocotronic gedreht hat. Einige der Videos für die Hamburger Indierocker entstanden schon unter der Verantwortung von DoP Jutta Pohlmann. Als nun die Idee zum Fernsehfilm über die „Hallo Spencer“-Geschichte in der Redaktion des „ZDF Magazin Royale“ immer konkreter wurde, fragte Böhmermann – selbst großer Tocotronic-Verehrer – ganz direkt nach Jutta Pohlmann als DoP. [15510]