Free Download: Gemeinsam loslassen – DoP Paul Pieck

Eigentlich sollte „Schock“ gar kein Gangsterfilm werden und streng genommen ist es auch keiner. Die beiden Regisseure Daniel Siegel, der meist nur unter seinem Spitznamen „Rakete“ angesprochen wird, und Denis Moschitto lernten sich beim Dreh der ZDFneo-Serie „Im Knast“ kennen, Moschitto vor der Kamera, Siegel als Regisseur dahinter. Der Schauspieler gehört seit zwei Jahrzehnten mit Filmen wie „Chiko“, „Almanya – Willkommen in Deutschland“ oder zuletzt „Rheingold“ zum festen Kern der deutschen Kinoschauspieler und wertet immer wieder innovative TV-Formate, wie auch die Serie „Im Knast“ auf. Siegel studierte Regie an ifs und KHM in Köln. Er entwickelte und schrieb zahlreiche Comedyformate, bei denen er auch Regie führte. Unter anderem unterstützte er das Team vom ZDF Magazin Royale bei dem Musical „Der Eierwurf von Halle“.

Mindset

Siegel und Moschitto verstanden sich am Set von „Im Knast“ auf Anhieb sehr gut. Schnell bemerkten die beiden Kölner, dass sie beinahe Nachbarn sind. Nach der zweiten Staffel saßen beide zusammen und Moschitto konstatierte: „Wir müssen einen Film drehen.“ Beide wollten zusammen das Buch schreiben und Regie führen, Moschitto sollte aber ursprünglich nicht als Schauspieler involviert sein. Schon früh stießen DoP Paul Pieck und Editor David Wieching zum Team. Letzterer stammt auch aus dem Umfeld der Bildundtonfabrik, wo er unter anderem als Editor an der zweiten Staffel von „How to Sell Drugs Online (Fast)“ arbeitete. Inzwischen lebt und arbeitet Wieching in Berlin.

„Wir haben uns sehr intensiv darüber unterhalten: Wie wollen wir eigentlich drehen?", so Siegel. „Wie soll ein Drehbuch aussehen? Wie kriegen wir das, was wir vorhaben, überhaupt hin, nicht nur technisch, sondern auch vom Mindset?" Die Konstellation der Crew und wen man für welche Position haben wollte, war also viel wichtiger als die Geschichte. Die Geschichte des Arztes in der Kölner Unterwelt entwickelte sich dann daraus. Dem kreativen Team war dabei klar, dass sich hier eine Chance auftat, ausgetretene Pfade zu verlassen.