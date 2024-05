Free Download: Frischer Anstrich – DoP Felix Poplawsky

Wollte man den Dekaden eine Farbe zuweisen, so wäre das für die 1970er Jahre ganz sicher Orange, das wie keine andere Farbe für Modernität, Kommunikation, Aufbruch und Innovation steht. Und wer diese Jahre bewusst miterlebt hat oder sogar in ihnen aufgewachsen ist, wird sich an braun-orange gestreifte Markisen, Haare über den Ohren, braune Cordhosen und vielleicht auch endlose Sommer in bunten Campingzelten erinnern. Das Lebensgefühl jener Jahre visuell umzusetzen war bei der sechsteiligen Serie „Disko 76“ die Aufgabe von DoP Felix Poplawsky. Das Projekt wurde von UFA Fiction mit den beiden Regisseuren Florian Knittel und Lars Montag sowie UFA-Produzentin Sinah Swyter fürRTL+ realisiert.

Die Serie spielt im Disko-Universum der 1970er Jahre, in das sich die junge Doro flüchtet, um ihrer einengenden Ehe zu entkommen. Im sonst so grauen Bochum ist sie nicht nur von der farbenfrohen Freiheit der Diskos und ihrer Musik fasziniert, sondern verliebt sich obendrein in den Tänzer Robert. Als sie zusammen mit ihrem Bruder Georg heimlich eine Disko eröffnet, beginnt ein riskantes Doppelleben.

„Disko 76" ist geprägt von Musik und Tanz, während sich die Story zwischen Aufbruchstimmung und Konventionen, zwischen Kohlenstaub und Glamour bewegt. „Als ich den Stoff gelesen habe, fand ich die Serie von Anfang an ein tolles Projekt, weil es als historischer Stoff visuell spannend und herausfordernd war und die Disko-Szene der 1970er Jahre beleuchtet. Das hat mich sofort gereizt", erinnert sich Felix Poplawsky.