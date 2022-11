Free Download: Emotion vs. Ästhetik – DoP Haris Zambarloukos

Nach dem Blau des Flusses Lagan, dem Grün der Wiesen an dessen Ufer, dem Gelb der Kräne im Hafen Belfasts und vor allem dem immer wiederkehrenden Rot der Backsteinhäuser in den Arbeitervierteln genügt ein Schwenk über eine Mauer – und wir befinden uns im Grau des Jahres 1969. In einer protestantischen Seitenstraße im katholischen Belfast wächst Buddy auf. In kurzen Hosen läuft er durch die staubigen Gassen und Hinterhöfe, schwenkt sein Holzschwert und nutzt einen Mülltonnendeckel als Schild. Hier kennt jeder jeden, alle grüßen sich, lächeln einander an. Auf dem Nachhauseweg hört Buddy Tumult. Eine Gruppe formiert sich vor seiner Straße, eine andere am anderen Ende. Plötzlich fliegt ein Molotowcocktail. Buddy hat Angst. Steine fliegen, beide Gruppen gehen mit Knüppeln und Ketten aufeinander los. Gerade noch rechtzeitig zerrt Buddys Mutter ihn von der Straße. Aber für den Jungen hat sich gerade die Welt verändert.