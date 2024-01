Free Download: „Don’t be careful, be competent!”

Wade Eastwood hat schon viel gesehen. Immerhin hat der Stunt-Koordinator von „Salt“, „Jack Reacher: Kein Weg zurück“ oder „Edge of Tomorrow“ viele ikonische Actionsequenzen der letzten 20 Jahre umgesetzt – oder als Stunt-Performer bei „Ein Quantum Trost“ oder „Inception“ höchstpersönlich durchgeführt. Als er am Morgen des 6. September 2020 aus dem Hubschrauber steigt und das Felsplateau auf dem 1.249 Meter hohen Helsetkopen in der norwegischen Provinz Møre og Romsdal betritt, ist ihm aber doch ein wenig mulmig zumute. Denn in wenigen Minuten wird der berühmteste Filmstar der Welt eine Rampe entlangfahren und etwa einen Kilometer in den Abgrund stürzen, bevor er den Fallschirm öffnen wird. Dies ist der erste Drehtag. Ein Scheitern wäre katastrophal.

„Obszöne Stunts“

Es hat allerdings den Anschein, dass der Begriff des Scheiterns in Tom Cruises Wortschatz gar nicht existiert. Das fängt schon bei der Auswahl seiner Projekte an. Sein einziger echter Flop war der 1985er Fantasyfilm „Legend“ von Ridley Scott. Doch über genau diesen Regisseur lernte Cruise dessen Bruder Tony Scott kennen. Der besetzte ihn 1986 in „Top Gun“, sein Aufstieg in die A-Riege. Der Rest ist Filmgeschichte.