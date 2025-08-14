Free Download: Der leise Film des Lebens – DoP Johannes Praus

Im Kinodokumentarfilm „Im Prinzip Familie“ stehen drei Erzieherinnen und Erzieher einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung im Mittelpunkt. Regisseur Daniel Abma und Kinematograf Johannes Praus kommen ganz nah an sie und ihre Schützlinge heran und faszinieren dabei mit ihrem „humanistischen Blick“.

Die beiden führen uns ganz einfühlsam und voller Respekt in eine Welt, über die sonst meist nur oberflächlich und voller Klischees erwähnt wird. Dass der Film so nah an die Betreuenden und ihre Schützlinge herankommt, zeigt das unglaubliche Vertrauen, das sich das Team während der Dreharbeiten aufbauen konnte.

Herzensthema

Abma studierte zunächst Grundschulpädagogik und soziale Arbeit: „Mein 23-jähriges Ich konnte sich nicht vorstellen, jeden Tag vor einer Klasse voller Kinder zu stehen. Umso größer ist mein Respekt vor Menschen, die sich das trauen.“ Doch Pädagogik blieb sein Herzensthema, auch nach dem Filmstudium in Potsdam-Babelsberg, wo er mittlerweile auch unterrichtet. Bei seinem ersten langen Dokumentarfilm „Nach Wriezen“ mit den DoPs Johannes Praus und Anja Läufer begleitete Abma drei Jugendliche bei ihrer Resozialisierung nach der Jugend-JVA.

Am Rande einer Podiumsdiskussion zu „Nach Wriezen“ bot ein Mitarbeiter eines großen sozialen Trägers an, dass sich Abma melden könne, wenn er ein neues Filmthema suche. Abma nahm das Angebot an und besuchte unter anderem eine Mutter-Kind-Einrichtung, eine Wohngruppe für U-Haftvermeidung und das Haus am See, das nun das Zentrum von „Im Prinzip Familie“ bildet. [15565]