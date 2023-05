Free Download: Der authentische Moment – DoPs Heimrath und Sprinz

Um den Fuchs herum schrieb Goiginger das Drehbuch. Seinen Prozess bezeichnet er dabei als „sehr kleinteilig und fast schon modular“. Er schrieb zunächst separat einzelne Episoden, zum Beispiel verschiedene Szenarien im Krieg oder die Kindheit von Franz, der als kleiner Bub von seinen Eltern an einen anderen Bauern abgegeben wurde, weil die Familie ihn nicht mehr ernähren konnte. Dabei versuchte Goiginger immer, so nah wie möglich an den Tatsachen zu bleiben. „Ich habe wirklich geschaut, dass ich auch alle Nebenfiguren aus anderen Erzählungen oder Biographien nehme – damit jeder Schauspieler eine reale Person zur Vorbereitung hat.“

Das so entstandene Skript umfasste 300 Seiten. „Das Schwierigste ist immer das Weglassen, das Streichen“, meint Goiginger. Um die Story auf normale Spielfilmlänge zu trimmen, kürzte er also verschiedene Episoden oder nahm sie wieder ganz aus dem Drehbuch – zum Beispiel Szenen rund um den „Anschluss“ Österreichs oder auch eine aufwendige Episode in Frankreich, in der sich die deutschen Soldaten gegen verwahrloste, zurückgelassene Hunde wehren müssen. Der Kern der Story blieb dabei für Goiginger stets klar. „Die gespiegelte Vater-Sohn-Beziehung: Er kann für den Fuchs der Vater sein, den er sich für sich selbst immer gewünscht hätte.“ [15307]