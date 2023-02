Drehung in Bodennähe

Nikolai Huber wurde 1994 in München geboren. Die ersten Erfahrungen sammelte er als Kameramann an den Münchner Kammerspielen und als Visual Effects Artist bei Trixter. 2014 nahm er sein Kamerastudium an der HFF München auf und erhielt seitdem für seine Arbeit auf vielen internationalen Festivals Anerkennung. Mit „Find Fix Finish“ wurde er beim Camerimage Film Festival 2017 mit einer besonderen Erwähnung ausgezeichnet, „The Raft“ wurde beim Deutschen Kamerapreis 2020 für den besten Kurzfilm nominiert. Darüber hinaus arbeitet er als Kameraoperator und -assistent bei international anerkannten Produktionen wie Abel Ferraras „Tommaso“ und Werner Herzogs „Fireball“.

Herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Kamerapreis in der Nachwuchs-Kategorie! Wie fühlt es sich an, einen solchen Preis überreicht zu bekommen – auch während einer solchen Gala?

Vielen herzlichen Dank für die Glückwünsche – das fühlt sich sehr gut an, kam aber sehr unerwartet für mich. Als der Anruf kam, dass ich gewonnen habe, war ich gerade auf Locationtour in Italien auf einem Segelboot für einen Dokumentarfilm-Dreh unterwegs. Erst zurück an Land habe ich dann die verpassten Anrufe aus Köln vom Kamerapreis bemerkt. Es war deswegen überraschend, weil ich eine Arbeit eingereicht hatte, die im Rahmen eines Seminars an der Filmhochschule entstanden ist.

Eine solche Gala und Verleihung ist besonders absurd, wenn man sie noch nie als Fernsehaufzeichnung miterlebt hat. Ein sehr langer Abend, mit vielen warmen Worten und vielen erfahrenen Kameramenschen, mit denen man sich austauschen kann – eine ganz große Ehre, mit so großartigen Filmemachern auf einer Bühne zu stehen. Ich habe mich sehr über diese Ehrung gefreut, die nicht nur für mich, sondern auch für die Arbeit meines Teams steht und die mich sehr für die nächsten Projekte motiviert.

Der Preis wurde von ARRI gestiftet und es ist mir eine große Freude, dass durch die Zusammenarbeit und Nachwuchsförderung von Verleihern so viele großartige Projekte entstehen können.

Dein Gewinner-Film ist „Drecks Kleingeld“. Wie hast du dich darauf vorbereitet?

Der Film handelt von einer Kellnerin mit Kleingeldphobie. Um Feierabend zu machen, muss sie aber das Kleingeld zählen, wir begleiten sie in dem Versuch, ihre Phobie zu überwinden. Meine ersten Gedanken waren: Wie können wir diese sehr körperliche Erfahrung in Bilder fassen, dass sie für die Zuschauer auch erfahrbar wird? Wie kann die Kamera den Weg der Münze verfolgen und mit dem Zuschauer in die mikroskopische Welt des Wahns und des Schmutzes eindringen? Um diese spezifische Wahrnehmung greifbar zu machen, mussten wir also auch in die Welt einer Münze bildhaft eintauchen. Dann dachten wir uns sehr schnell: die Münze muss eine Art Antagonist werden und wir müssen dafür ihre Perspektive einnehmen können. Also haben wir nach Möglichkeiten gesucht, die Kamera auf Augenhöhe der Münze zu bringen und sich so zu bewegen wie eine rollende Münze. Wir wollten zu der Phobie weniger eine beobachtende Haltung als eine Art komplizenhafter Verschwörung eingehen und eine Möglichkeit finden, zwischen der Makrowelt und der alltäglichen Welt der Bar zu wechseln, am besten in einer nahtlosen Bewegung. Wir haben uns dann zunächst eine Endoskop-Kamera gekauft und damit vieles getestet. Schnell kam dann der Gedanke hinzu, dass wir uns mit der Münze drehen können müssen. Nicht die Münze sollte sich drehen, sondern die Welt drum herum und damit die Kamera.