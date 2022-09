Die Stadt erschließen

Physis und Sicherheit

„Die Physis sollte hier nicht unterschätzt werden“, sagt der Regisseur. Ganz ungeübt und unsportlich sollte man vielleicht nicht sein, gibt der Produzent zu bedenken, aber das sind die meisten Dokumentarfilmschaffenden ohnehin nicht. Von Mirbach fährt selbst seit mehreren Jahren Lastenrad und von Tonmeister Gromann weiß von Mirbach, dass der ebenfalls ein passionierter Radfahrer ist. Also stimmte auch der sofort zu. Aber wohl nicht alle hätten bei diesem Experiment mitgemacht, denn als Gesamtstrecken kamen bei ihrem Dreh etwa 40 Kilometer täglich zustande. „Du musst das Rad auch halten können, dass es nicht umkippt“, betont von Mirbach. Die Räder selbst wiegen etwa 30 Kilogramm, beladen kommen noch mal 20 Kilogramm hinzu – und der Mensch an der Kamera.

Damit übernehme man auch eine große Verantwortung für die Sicherheit des DoP, sagt von Mirbach: „Frank hält die Kamera vor sich und würde einen möglichen Unfall daher viel zu spät sehen.“ Doch Frank Kranstedt fühlt sich vorne im offenen Lastenrad wohl und beim Fahrstil des Regisseurs absolut sicher. Kamerabühne und Ähnliches hat von Mirbach schon bei anderen Drehs gemacht, so auch Kamerafahrten. Das war auf dem Lastenrad also nichts Neues für ihn. Er wählte dafür einen sehr niedrigen Gang, um möglichst stabil fahren zu können. Und damit die Bilder gut werden, muss er nah auf die gefilmten Objekte auf- und dann daran vorbeifahren. „Du musst schon auf wahnsinnig viel achten, damit alles sicher bleibt“, sagt der Regisseur, denn 20 bis 30 Stundenkilometer kommen da mit Unterstützung des Elekto-Akkus durchaus zustande. „Und eine Fahrt ist nur eine Fahrt, wenn du auch fährst“, scherzt DoP Kranstedt: „Gerade im dichten Gewusel war es für Johan nicht so einfach, nicht ins Stop-and-Go zu kommen, sondern kontinuierlich durchfahren zu können.“ Mit dem visuellen Ergebnis dieser Lastenradfahrten ist der Kameramann sehr zufrieden.

Für Autos gesperrt

Gerade dieses Fahrradgewusel, wie auf einer der vielen Fahrradschnellstraßen in Kopenhagen, ist eine der Szenen, die das Team vom Auto aus gar nicht hätte drehen können. Tausende Menschen pendeln auf diesen Fahrradschnell- straße tagtäglich zur Arbeit. Mittendrin radelte Johan von Mirbach in seinem Lastenrad, Frank Kranstedt mit der Kamera über der Schulter vorne im Korb, Tonmeister Ralph Gromann transportierte im zweiten Lastenrad die Technik. „Für unseren Film ist es besonders wichtig, Teil dieser neuen Mobilität zu sein, und an Plätzen zu drehen, die schon für die Zukunft stehen“, betont von Mirbach: Die Ramblas in Barcelona oder das Pariser Seine-Ufer wurden im Rahmen der Verkehrswende für den Autoverkehr gesperrt und sind daher nur noch zu Fuß oder mit dem Rad zu erreichen. „Je mehr die Verkehrswende voranschreitet, desto mehr wird es auch für Drehs mit ganz anderen Themen wichtig werden, solche Bereiche ohne Autoverkehr befahren zu können“, sagt Produzent Thurn.