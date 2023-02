Die Magie des Bilds

„Für uns war das mehr eine Heist-Story“, so Kiennast im Videocast, „daher wurden Filme der Ocean‘s-Reihe, ,The Big Short‘ oder ,Vice‘ zu unseren Referenzen. Sie greifen ein ernstes Thema auf, machen dies aber auf sehr charmante, witzig-satirische Art und Weise. Oft wird auch mit Irritationen in der visuellen Auflösung, zum Beispiel mit kurzen Erklärvideos gearbeitet. Das fanden wir reizvoll, da es einerseits Tempo macht und gleichzeitig Spaß zum Schauen bringt, etwas Neues für den deutschen Sprachraum.“

Freude in der Gestaltung

Als Basis für die gesamte Zusammenarbeit mit Christopher Schier sieht Kiennast ein tiefes Vertrauen zueinander. Ziel von Regie und Kamera war es dann auch, gemeinsam der Geschichte mehr Leichtigkeit einzuhauchen. Was an der „Ibiza Affäre“ auffällt, ist genau diese Spielfreunde in der Gestaltung. Man erkennt förmlich die Erzähllust, fast schon eine Erzählwut mit wilden Material-Mixen. Es gibt die klassische Erzählweise, welche die bekannte Handlung in der Finca aufarbeitet, die Handlung wird aber visuell auch mit Dokumentarfilm-Material, szenischen Symbolbildern oder Kinder-Reenactments erweitert. All diese starken visuellen Prägungen wurde vom Regie/Kamera-Duo konzipiert und umgesetzt. Gerade von den zuletzt genannten Stil-Elementen steht nichts in der Urfassung des Buchs.

„Die Frage lautete, wie kann man teilweise trockene Strecken, konzeptionell beleben und amüsanter darstellen? So wurden zum Beispiel die gesamten Dialog-Szenen in der spanischen Villa als Kasperletheater gedreht.“ Nur ein kleiner Teil ist davon im Schnitt übrig gelieben, aber für das Regie/DoP-Duo war es ein Symbolbild der stundenlangen Verhandlungen des Vize-Kanzlers mit der Oligarchen-Nichte. „Trotz des Respekts vor der Geschichte darf die Umsetzung auch Spaß machen. Es ist auch bei politischen Stoffen nicht gesetzt, nur Talking Heads zeigen zu dürfen, denn die passende filmische Umsetzung für eine Geschichte zu finden, bleibt doch die Magie des Ganzen“, so Kiennast.