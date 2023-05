Der Look der 1990er

Back to the 90s

Mit 44 Drehtagen am Stück war das Projekt eine Heraus- forderung. Täglich entstand eine Kurzfilmstory. Regie führte eine Auswahl deutscher Genreregisseure, wie Benni Diez, Christoph Helmer, Steffen Hacker oder Renato Novakovic. Auch Frick, Munz und Soudjian übernahmen einige der Stories. Immer waren Frick, Munz und der auch in Los Angeles mitproduzierende Gerhard

Putz sowie ihr ganzes Team darauf bedacht, das Beste aus dem Material herauszuholen. „Du kriegst es nie so hin, wie damals, weil die Leute ein verklärtes Bild in Erinnerung haben“, so Holger Frick. „Die Herausforderung war, eine Gratwanderung zu schaffen. Auf der einen Seite das Gefühl von damals, auf der anderen Seite unsere heutigen Mittel.“ Dazu gehörte natürlich auch der Look. Der NTSC-Fernsehlook der End-1990er hat natürlich so gar nichts gemein mit dem gestochen scharfen HD-Bild der heutigen Zeit.

Gedreht wurde auf der ARRI ALEXA Classic. Um näher an den verwaschenen Look der 1990er heranzukommen, wählten die Macher die ZEISS Super Speeds. „Dadurch bekommst du schon mal einen anderen Look, als wenn du moderne Optiken nimmst“, so Holger Frick. Die visuelle Crew versuchte die Softness des Fernsehbilds der 1990er zu imitieren. Zusätzlich zu den Objektiven filterten die DoPs kräftig, oft mit Black Pro-Mist und Bluestreak-Filter. „Außerdem haben wir immer mit 4:3 im Kopf kadriert“, verrät Holger Frick. „Es wäre also möglich, eine Retro-TV-Version anzufertigen.“ Zudem setzten sie über lange Strecken auf den Einsatz der Steadicam. Das war nicht nur ein Gebot des Zeitdrucks, weil sich durch Plansequenzen komplexe Auflösungen sparen lassen. Es lehnt sich auch an den 1990er-Jahre-Stil an.