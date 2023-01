Free Download: Wirkliche Traumbilder – DoP Will Baldy

Eine größere Welt

Die Geschichte der versuchten Verfilmungen ist fast genauso lang. Gaiman selbst war schon seit den 1990er Jahren immer wieder persönlich in die Adaption seines Werkes involviert. Der Autor gab sogar einmal zu, höchstpersönlich ein miserables Drehbuch an eine Fanseite geleakt zu haben, um zu verhindern, dass es verfilmt wurde. Das war offenbar bei der im August veröffentlichten Netflix-Serie nicht nötig, doch dieses Mal hatte er auch ein Höchstmaß an Kontrolle: Zusammen mit Showrunner Allan Heinberg und Serien-Co-Autor David S. Goyer war Gaiman auch Executive Producer. DoP Will Baldy kam über Co-Executive Producer Jamie Childs mit an Bord. Childs ist Regisseur und Produzent und führte bei vier Episoden von „The Sandman“ auch Regie. Childs lernte Baldy 2015 am Set der BBC-Literaturverfilmung „Poldark“ kennen. Baldy war bei der Serie Camera Trainee und später Kameraassistent, Childs leitete als Regisseur die Second Unit. Sie machten ein paar Kurzfilme zusammen und arbeiteten gemeinsam an einer Episode von „Doctor Who“. Im Herbst 2021 dann rief Childs bei DoP Baldy an und fragte, ob er innerhalb einer Woche an „The Sandman“ loslegen könne. Wohl oder übel sagte Will Baldy ein schon geplantes Projekt ab. „Ich weiß, das ist kein angenehmes Verhalten, aber ich glaube, das war das Richtige in der Situation“, sagt der DoP. Er stieß für die Episode 6 zum Team hinzu. [12562]