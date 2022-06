Weit und tief

Wer heute Film-Noir-Licht setzt, muss etwas auf dem Kasten haben. Die hochkontrastigen Schwarz-Weiß-Bilder der schwarzen Serie kennt jeder Filmschüler. Zu sehr haben die Filme von Edward Dymytriyk oder Howard Hawks sie uns in die Ikonografie der Filmgeschichte des letzten Jahrhunderts gebrannt. Doch die heutigen Sehgewohnheiten sind andere. Wer nicht ein sinnleeres Zitat schaffen möchte, muss sich etwas einfallen lassen und sich gleichzeitig vom Neo Noir eines Nicholas Winding Refn absetzen. DoP Dan Laustsen weiß sehr genau, was er in „Nightmare Alley“ tut. Er haucht dem Unbehagen des neblig, matschigen Zwielichts des Jahrmarkts Leben ein und füllt die Leerräume des Büros der Psychiaterin Lilith Ritter mit harten Lichtstrahlen. Sein Licht ist eines der Highlights von „Nightmare Alley“.

Von Dänemark nach Hollywood

Dan Laustsen wollte ursprünglich Naturfotograf werden. Im Alter von 18 Jahren begann er mit kommerzieller Modefotografie und erwarb hier eine Grundausbildung. Mit 21 hatte er genug von der Modewelt, wusste aber nicht, was danach kommen sollte. Seine Schwester gab ihm den Tipp, sich an der Danske Filmskole, der Staatlichen Dänischen Filmhochschule in Kopenhagen zu bewerben. Sehr zu seiner Überraschung wurde er in so jungem Alter angenommen. Bis 1979 studierte er dort Kamera und arbeitete danach in den 1980er Jahren an zahlreichen dänischen Filmen als DoP mit, unter anderem mit Regisseur Sören Kragh-Jacobsen. International bekannt wurde er durch den Thriller „Nightwatch“ von Ole Bornedal aus dem Jahr 1994. Das gleichnamige Hollywood-Remake durfte ungewöhnlicherweise vom originalen Regie-/Kamera-Duo umgesetzt werden. Im Filmmekka an der US-Westküste traf er auch Guillermo del Toro und übernahm 1997 die Bildgestaltung des Horrorfilms „Mimic“. In den folgenden Jahren arbeitete er sowohl in Dänemark und Europa als auch in Hollywood. In seiner Heimat wurde er mit fünf Dänischen Filmpreisen für die Beste Kamera ausgezeichnet. Mehr als jeder andere dänische DoP.

In den 2010er Jahren drehte Dan Laustsen die beiden Sequels der „John-Wick“-Reihe und tat sich nach 18 Jahren Pause für „Crimson Peak“ wieder mit Guillermo del Toro zusammen. Es folgte „The Shape of Water“, für den Dan Laustsen erstmals eine Oscar-Nominierung erhielt. „Nightmare Alley“ ist Laustsens vierte Kollaboration mit Guillermo del Toro. Es geht um den undurchsichtigen Stanton Carlisle (Bradley Cooper), der in den späten 1930er Jahren während der großen Depression im ländlichen Amerika auf einem Carnival anheuert, einer fahrenden Mischung aus Jahrmarkt und Kuriositätenkabinett. Hier lernt er das Cold Reading und andere Mentalistentricks. Mit diesem Wissen steigt er in der High Society von Buffalo zum gefeierten Mentalisten auf. Hier tut sich Stanton mit der undurchsichtigen Psychiaterin Lilith Ritter zusammen, um deren Klienten auszunehmen. Zu spät realisiert Stanton, dass er sich dieses Mal übernommen hat.