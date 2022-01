Visual Storytelling im Fokus

„Deutschlandfunk Kultur, es ist wieder Donnerstag und Zeit für die Filme der Woche.“ Film-Journalist Jörg Taschmann bespricht „Last Night in Soho“, ein bildgewaltiges Horror-Drama von Regisseur Edgar Wright. Der Filmkritiker ist sichtlich beeindruckt, welche Bilder der englische Regisseur für sein jüngstes Werk gefunden hat, wie die visuelle Genre-Umsetzung der Geschichte dient und als Gesamtwerk gestalterisch gelungen ist. Doch bei so viel Lob fürs Bild und die visuelle Machart frage ich mich unwillkürlich, wer verantwortet denn in diesem neuen Streifen diese visuelle Gesamtkonzeption, die atmosphärische Licht- und Schattengestaltung und den Gesamt-Look des Filmes?

Doch findet die Berufsgattung, welche genau dafür engagiert wird, im Radio-Beitrag keine Erwähnung, weder als begabtes oder spannendes Regie- und Kamera-Duo, noch als Einzelperson mit Namen (DoP Chung Chung-hoon). Dies ist leider kein Einzelfall, nicht einmal beim Feuilleton findet Bildgestaltung als Berufsbild statt. Daher ist es, so finde ich, an der Zeit, einen weiteren Beitrag zu leisten, um das Berufsbild des Director of Photography weiter sichtbarer zu machen – mit dem neuen Videocast EXPOSURE, entstanden in Zusammenarbeit mit der Deutschen Filmakademie.

Cinematographie sichtbar machen

Auch wenn schnell geschwärmt wird über die Bildkunst, die eindrücklichen Bildwelten und Stimmungen, welche der Regisseur oder die Filmemacherin erschafft, steht der Cinematographer meist im Abseits. Sehr selten wird sein Beitrag zum Gesamtwerk konkret erkannt oder gewürdigt, denn für viele Zuschauer und wohl auch Journalisten scheint es einfach auch nicht klar, was denn so ein Chef-Kameramann oder DoP überhaupt macht? Damit ist das „Auge des Sets“ unsichtbar. Obwohl Bildergestalter und Bildgestalterinnen die eigentlichen Bilder machen, scheint ihre Berufsgattung hinter der Kamera, hinter ihren eigenen Bildern, Stimmungen und Atmosphären zu verschwinden. Film ist aber ein visuelles Medium und dieser Kunst der bewegten Bilder und dem gestalteten visuellen Geschichtenerzählen will ich mich nun in einem Videocast nähern. In diesem neuen Format setze ich ein Highlight auf jeweils eine bildgestaltende Persönlichkeit, ihre visuelle Kunst und filmische Umsetzung und will dabei genauer auf Bilder, Stimmungen und Atmosphären schauen, auf deren dramaturgische Ansätze und technische Realisierung, all dies unter dem Motto „Visual Storytelling“.

EXPOSURE – Folge 1