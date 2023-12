Neue Folge! Film & TV Kamera Podcast: „Meine Lieblingsszene“ – DoP Felix Storp

DoP Felix Storp nimmt diesmal Platz hinter unserem Podcastmikrofon. Mit Gastgeber Timo Landsiedel schaut er in den Klassiker „2001 – Odyssee im Weltraum“ hinein. Storp nimmt die berühmte Joggingszene zum Sprungbrett für ein Gespräch über das, was das Medium Film erreichen kann, wie der Sense of Wonder entsteht und dass es in der Praxis nicht immer eine Zehn-Meter-Zentrifuge sein muss.