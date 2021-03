Neue Folge! Film & TV Kamera Podcast: “Meine Lieblingsszene” – DoP Yoshi Heimrath

Im Podcasts “Meine Lieblingsszene” ist diesmal DoP Yoshi Heimrath eingeladen. Gastgeber Timo Landsiedel befragt ihn, warum die so genannte “Sizilianerszene” aus Tony Scotts “True Romance” seine Lieblingszene ist. Powered by Xinegear – Professional Tools for Filmmakers!

Mit DoP Yoshi Heimrath haben wir usn diesmal einen der aktuell gefragtesten DoPs Deutschlands eingeladen. In 2020 erhielt er einen Deutschen Filmpreis für die Beste Bildgestaltung bei Burhan Qurbanis Neuverfilmung von “Berlin Alexanderplatz”. Zuvor sammelte er Lob und Preise für “Wir sind jung. Wir sind stark.” und “Die Beste aller Welten”. Yoshi Heimrath hat sich aus den 70 Jahren Filmgeschichte die so genannte “Sizilianerszene” aus Tony Scotts “True Romance” ausgesucht. Heimrath entschlüsselt zusammen mit Gastgeber Timo Landsiedel, welche visuellen Mittel diese Szene so fesselnd machen. Hier können Sie unseren Podcast abonnieren: RSS | Spotify | Apple Podcasts | Deezer | Google Podcasts