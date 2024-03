Neue Folge! Film & TV Kamera Podcast: „Meine Lieblingsszene“ – DoP Willy Dettmeyer

Seit Ende 2020 finden Sie den Podcast „Film & TV Kamera: Meine Lieblingsszene“ in ihrer favorisierten Podcast-App. Die deutschsprachigen DoPs aus Kino, TV-Film, Streaming, Werbung und Webformaten gaben uns Einblicke in ihre Vorlieben aus der Filmgeschichte, filetierten deren visuelle Mittel, fachsimpelten über Bekanntes, spekulierten über Unbekanntes und wunderten sich immer wieder über die Gestaltungskraft. Ob von Anekdoten geprägt oder von geballter Technologiekenntnis, ob abschweifend oder stringent diskutierend, wir hoffen, Ihnen jeweils eine gute halbe Stunde Erkenntnisgewinn auf den Weg mitgegeben und dabei immer die Wertschätzung für Kunst und Handwerk in den Mittelpunkt gestellt zu haben. Sie können alle bisher erschienenen Episoden online nachhören, der Reihe nach oder durcheinander, alphabetisch nach Vorname des DoPs geordnet oder einfach nach filmischen Interesse. Egal, was sie favorisieren, ab sofort liegt die aktuelle Episode in ihrer Lieblingspodcast-App für Sie bereit.