Neue Folge! Film & TV Kamera Podcast: „Meine Lieblingsszene“ – DoP Sabine Panossian

Im Podcast „Meine Lieblingsszene“ geht es diesmal um DoP Sabine Panossian und die Traumsequenz in Joachim Triers „Der schlimmste Mensch der Welt“, in der die Welt still steht. Panossian erläutert den Aufbau der visuellen Mittel, zeigt, wie DoP Kaspar Tuxen diese anwendet und setzt die Szene in den Kontext des gesamten Films.