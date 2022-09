Neue Folge! Film & TV Kamera Podcast: “Meine Lieblingsszene” – DoP Monika Plura

Für unsere Podcastreihe „Meine Lieblingsszene“ sprechen wir regelmäßig Einladungen an unsere deutschsprachigen DoPs aus Kino, TV-Film, Streaming, Werbung oder Webfor- maten aus. Die Frage ist immer die gleiche: Was ist deine Lieblingsszene aus der Filmgeschichte? Was hat unsere Gäste besonders beeindruckt, mitgerissen, sprachlos gemacht, fasziniert? Dabei geht es auch manchmal um umstrittene Werke oder provokante Regisseure, wie auch bei dem Werk, das dieses Mal im Mittelpunkt steht.

