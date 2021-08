Neue Folge! Film & TV Kamera Podcast: “Meine Lieblingsszene” – DoP Michael Hammond

Im siebten Teil unserer Jubiläumsserie blicken wir einmal kurz zurück. Die von unseren DoPs gewählten Szenen aus 70 Jahren Filmgeschichte könnten unterschiedlicher nicht sein. Florian Ballhaus wählte Lubezkis Autoüberfall in „Children of Men“, Birgit Gudjonsdottir die Trauerzugsze- ne aus „Soy Cuba“ und Jana Marsik den zeitlosen Schluss von „Die Reifeprüfung“. Außerdem waren Markus Förderer, Friederike Heß und Yoshi Heimrath bei uns zu Gast. Diesmal luden wir uns mit Michael Hammond einen DoP ein, der mit seiner Fähigkeit zu improvisieren maßgeblich die letzten Jahre des deutschen Kinos mitgeprägt hat. Er wählte ausgerechnet einen Film, der stark von exakter Planung lebt. Hören Sie die komplette Episode in der App ihres Lieblingspodcastdienstes! [14772]