Neue Folge! Film & TV Kamera Podcast: “Meine Lieblingsszene” – DoP Matthias Bolliger

Es passt irgendwie ins Bild. Wir haben mit den sieben Todsünden in „Se7en“ begonnen und enden mit „Hass“, also „La Haine“. Über das verstrichene Jahr hinweg haben wir insgesamt zehn DoPs gefragt, was ihre Lieblingsszene aus 70 Jahren Filmgeschichte ist. Die Antworten waren höchst unterschiedlich, wie auch die Szenen und Filme der ver- gangenen sieben Jahrzehnte – und die deutschsprachigen DoPs, die das zeitgenössische Kino prägen. Wir danken nochmals allen zehn Gästen herzlich und bitten für die eigentlich unmögliche Frage nach der einen Lieblingsszene um Entschuldigung. Mit der aktuellen Ausgabe und der zehnten Podcastepisode ist das Jubiläumsjahr vorüber. Alle Episoden des Podcasts „Meine Lieblingsszene“ bleiben natürlich auch über das Jubiläumsjahr hinaus auf der Homepage und den Podcastportalen abrufbar. Alle zehn Folgen können Sie jederzeit in ihrer bevorzugten Podcast-App anhören!

Hier können Sie unseren Podcast abonnieren:

RSS | Spotify | Apple Podcasts | Deezer | Google Podcasts