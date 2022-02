Neue Folge! Film & TV Kamera Podcast: “Meine Lieblingsszene” – DoP Katharina Dießner

Unser Podcast „Meine Lieblingsszene“ verzeichnet eine weitere Premiere. Nicht nur geht es erstmals um eine deutsche Produktion, es ist auch gleich ein DEFA-Film, der also in der ehemaligen DDR entstand. Wir sprechen hier weiterhin mit DoPs aus Kino, TV-Film, Werbung oder Webformaten über ihre Lieblingsszene aus der Filmgeschichte. Die Gespräche sind dabei so unterschiedlich wie die Individuen hinter der Kamera. Und genau so soll es sein! Wer jetzt erst dazu stößt: Alle bisherigen Podcastfolgen von „Meine Lieblingsszene“ können weiterhin auf der Homepage angehört werden. Für unterwegs können Sie den Podcast auf Ihrem Podcastportal abonnieren, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify, um nur die beiden häufigsten zu nennen. [15054]