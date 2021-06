Neue Folge! Film & TV Kamera Podcast: “Meine Lieblingsszene” – DoP Jana Marsik

In unserer Podcastserie über die Lieblingsszenen großer, deutschsprachiger DoPs aus 70 Jahren Filmgeschichte ist diesmal Jana Marsik zu Gast. Ihre Wahl fiel auf die Schlussszene aus „Die Reifeprüfung“ von Mike Nichols und DoP Robert Surtees. Jana Marsik spricht mit Gastgeber Timo Landsiedel über die Dynamik der Szene und deren ambivalentes und dadurch kraftvolles Ende.

Viel ist über diese beiden Gesichter diskutiert worden. Katherine Ross und Dustin Hoffmann stehen im Mittelpunkt der Schlusssequenz aus „Die Reifeprüfung“, über die wir in der sechsten Folge unseres Jubiläumspodcasts sprechen. Bisher waren Markus Förderer, Friederike Heß, Yoshi Heimrath, Birgit Gudjonsdottir und Florian Ballhaus zu Gast. In der aktuellen Folge finden wir heraus, wie unser Gast zur Interpretation der Gefühle auf den Gesichtern der Hauptfiguren steht. Die komplette Episode können Sie bequem in der App Ihres Lieblingspodcastdienstes anhören. Viel Spaß!