Neue Folge! Film & TV Kamera Podcast: „Meine Lieblingsszene“ – DoP Frederick Gomoll

Ein weiteres Jahr unseres Podcasts geht zu Ende. Diese Episode ist schon unsere 20. Podcastfolge! Zu Beginn hätten wir nicht gedacht, dass wir so lange diese wunderbare Rubrik haben würden. Deshalb an dieser Stelle einen herzlichen Dank an unseren Podcast-Sponsoren Xinegear – Professional Tools for Filmmakers und an Alfred Jaax!

Doch jetzt zur aktuellen Folge: Sie wissen ja, unsere Gäste im Podcast sind unerschrocken und abgebrüht. Denn die deutschsprachigen DoPs aus Kino, TV-Film, Streaming, Werbung oder Webformaten, die wir nach ihrer liebsten Szene in unserem Podcast „Meine Lieblingsszene“ befragen, wissen, dass es nicht nur eine geben kann. Und doch wählen sie eine Szene aus, die ihnen im Kino im Gedächtnis blieb und ihnen seither durch Kopf und Herz spukt und lassen alle anderen möglichen Szenen beiseite. Im heutigen Film ist das auf den ersten Blick eine leichte Wahl. Doch schon beim näheren Hinsehen ist diese Szene anders gemacht als üblich, so wie vieles anders ist in diesem ungewöhnlichen Buddy-Movie.